Les championnats de ping clôturés également

La Fédération Francophone de Tennis de Table a pris la décision d’arrêter les interclubs au niveau francophone et provincial à partir de la 18ème semaine d’interclubs, jouée les 6 et 7 mars derniers.

Le classement final tiendra compte du nombre de rencontres jouées effectivement par chaque équipe.

La Fédération insiste pour que chaque club, chaque affilié, respecte bien les dispositions communiquées par les responsables fédéraux afin que ce moment difficile soit le plus court possible. La situation sanitaire, liée au Covid-19, impose à chaque association sportive de prendre des dispositions inédites. La santé des affiliés et de tous les belgesest la priorité de tous les responsables à quelque niveau que ce soit.

