Après un peu moins de trois heures de délibération, la cour d’assises du Brabant wallon a déclaré Geneviève Hayet coupable d’avoir tué sa mère, Nelly Wery, dans la nuit du 24 au 25 mars 2018 dans la maison d’Ohain (Lasne) où elles cohabitaient.

Après que la cour d’assises du Brabant wallon ait déclaré Geneviève Hayet coupable d’avoir tué sa mère Nelly Wéry, mardi vers 16h30, les réquisitions de l’avocate générale Stéphanie Bonté et la plaidoirie de la défense sur la peine ont suivi sans même une interruption. C’est que le président Thierry Werts, à la suggestion des avocats dans un contexte sanitaire tendu, a programmé les délibérations sur la culpabilité et la peine sur la même journée. Une peine de 26 ans de réclusion, suivie de cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) a été requise.

«Il ne suffit pas de demander pardon pour être pardonnée, d’être en aveu pour être absous, de pleurer pour faire diminuer sa peine. Les parties civiles, elles, peuvent encore pleurer: leur peine ne diminuera pas», a indiqué l’avocate générale Stéphanie Bonté au début de son réquisitoire. Celle-ci a indiqué qu’elle n’était prête à reconnaître qu’une seule circonstance atténuante à l’accusée: la perte de son père alors qu’elle était âgée de 15 ans, et ce deuil qu’elle n’a jamais pu digérer.

Alors que la sanction encourue par Geneviève Hayet pour avoir tué sa mère peut aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, le ministère public a suggéré à la cour d’assises d’infliger une peine de 26 ans d’emprisonnement. Mais vu la personnalité de l’accusée, son absence de réelle remise en question – selon l’avocate générale -, son incapacité à se gérer seule et le risque évident de rechute pour ses assuétudes à l’alcool et les médicaments, une mise à disposition de cinq ans du tribunal d’application des peines a été demandée en plus de la peine de 26 ans de réclusion.

La défense, qui n’avait pas contesté la culpabilité de l’accusée en matinée, a estimé de son côté que cette peine était excessive. «Elle est entrée en prison à 56 ans: entre ce qu’on a requis et la perpétuité, franchement, je ne vois pas la différence», a plaidé Me Pierre Deutsch, un des avocats de Geneviève Hayet.

La cour est entrée en délibération sur la peine vers 17h15.

Les parties civiles et l’avocate générale, en revanche, avaient indiqué que cette culpabilité ne faisait pas le moindre doute.