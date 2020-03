Coronavirus: Paris-Roubaix, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Lièges reportées

Les reports s’enchaînent. Au tour des classiques d’avril d’être repoussées.

Après l’Euro 2020 de foot et Roland Garros, c’est le printemps des classiques qui voit ses principales attractions du mois d’avril être repoussées. Pour la même raison: la crise du coronavirus.

«Amaury Sport Organisation, en accord avec l’Union Cycliste Internationale, a décidé de ne pas organiser aux dates prévues Paris-Roubaix (12 avril), la Flèche Wallonne et la Flèche Wallonne Femmes (22 avril), Liège-Bastogne-Liège et Liège-Bastogne-Liège Femmes (26 avril)», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«En étroite collaboration avec l’UCI et avec le concours des collectivités concernées, les organisateurs ont d’ores et déjà commencé à travailler pour tenter de reporter ces monuments du cyclisme mondial auxquels les équipes, les coureurs et le public sont profondément attachés.» La nouvelle date n’est pas précisée.