Coronavirus: 2000 masques réquisitionnés pour le personnel hospitalier montois

Les autorités montoises annoncent que dès aujourd’hui, une distribution de 2000 masques de protection sera assurée en faveur du personnel prioritaire travaillant dans les deux hôpitaux montois.

Cette mesure a été rendue possible grâce à la réquisition effectuée hier soir, par la Police de Mons-Quévy, d’un camion transportant une cargaison de masques venant du Royaume-Uni.

Pour rappel, la loi relative à la sécurité civile confère au Bourgmestre, à défaut de moyens suffisant, de procéder à la réquisition de matériel qu’il juge nécessaire.

Or, considérant la pénurie de masques de protection et le risque d’infection au coronavirus auquel le personnel médical et soignant est particulièrement exposé, le Bourgmestre a demandé à la police de réquisitionner la cargaison de 2000 masques pour les faire distribuer en priorité au personnel soignant, en première ligne.

«Nous vivons une période d’incertitude qui nécessite de prendre des mesures exceptionnelles», justifie le bourgmestre Nicolas Martin. La nouvelle de cette livraison de lundi soir «est venue d’un citoyen montois», a expliqué Nicolas Martin.

«Cette livraison était orientée vers les nightshops. La police a été envoyée pour faire réquisitionner la cargaison des masques, sur la base d’un arrêté de réquisition. Le propriétaire de la cargaison sera indemnisé», a précisé le bourgmestre de Mons.

Qui est conscient que «la distribution de ces masques ne va pas régler tous les problèmes, mais nous sommes néanmoins à l’affût de toute mesure qui pourrait soulager le personnel médical.»