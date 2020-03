Le débrief du jour: Report «logique» de l’Euro | Fermetures en chaîne de magasins | Forte baisse à la pompe

L’Union belge comprend la décision de reporter l’Euro en 2021, nouvelle chute des prix à la pompe, les élections sociales de mai reportées: voici un condensé de l’actualité de ce mardi 17 mars 2020.

1. Report de l’Euro en 2021: «La seule décision logique»

L’UEFA a décidé de reporter l’Euro 2020 de football. La fédération belge comprend et accepte ce choix. «Il s’agit de la seule décision correcte et logique», estime Peter Bossaert, CEO de la fédération belge de football (RBFA). «Laisser l’EURO se dérouler en juin ne serait pas responsable et n’est tout simplement pas possible», explique-t-il.

2. Coronavirus: de nouvelles mesures fortes en Belgique?

Un Conseil national de Sécurité (CNS) se réunira mardi après la Déclaration gouvernementale lue à la Chambre par la Première ministre, Sophie Wilmès. Le Conseil prendra connaissance du rapport des experts du «risk management group» et devrait décider de mesures additionnelles.

3. Les prix à la pompe continuent de dégringoler

Faire son plein coûtera moins cher dès ce mercredi. Les prix à la pompe afficheront un plus bas depuis début 2009, selon les statistiques de la Fédération pétrolière belge. La semaine dernière, les prix de l’essence avaient déjà enregistré une baisse de 11,4%.

4. Les fermetures de magasins s’accélèrent

Après les annonces de fermeture notamment de Decathlon, Fnac, JBC, Exki, Promod lundi dans la journée, c’est au tour d’Extra, Mediamarkt, Maisons du monde ou encore Etam et de suspendre leurs activités.

5. Les élections sociales reportées

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) confirme que les élections sociales sont reportées. Les syndicats et les employeurs réunis au sein du Groupe des 10 jugent important que les travailleurs qui ne sont pas contaminés restent au maximum au travail.