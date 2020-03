Le Parlement de FWB octroie pour six mois les pouvoirs spéciaux au gouvernement

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accordé pour six mois maximum les pouvoirs spéciaux au gouvernement arc-en-ciel afin de gérer la pandémie de Covid-19 et préparer efficacement la prochaine rentrée scolaire et académique.

L’octroi de ces pouvoirs spéciaux a été approuvé par la majorité PS-MR-Écolo, appuyée par l’opposition cdH et DéFI. Le PTB s’est lui abstenu.

Ce vote à Bruxelles intervient quelques heures après un vote similaire à Namur au Parlement de Wallonie qui a également accordé les pouvoirs spéciaux à l’exécutif wallon pour gérer la crise actuelle.