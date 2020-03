Le Rideau Rouge contre-attaque face au coronavirus et propose des concerts live via Facebook

Salle de spectacle bien connue à Lasne, le Rideau Rouge a dû fermer ses portes vendredi soir suite au risque de propagation du coronavirus. Son gérant, Nicolas Fissette, ne veut pas se laisser abattre et propose comme alternative des concerts en direct via...Facebook.

Les artistes et le milieu culturel sont particulièrement affectés par la crise du coronavirus, c’est pourquoi Nicolas Fissette, responsable de la salle de spectacle, Le Rideau Rouge, à Lasne, a décidé de poursuivre autant qu’il le peut son activité pendant cette période délicate. «Il faut respecter les consignes à la lettre et rester chez soi. Mais j’organise ma petite action de résistance sans aller à contre-courant, explique Nicolas Fissette. Les artistes ont besoin de continuer à jouer et les gens ont besoin de musique tout en restant en sécurité derrière leur écran. Nous leur proposons donc de suivre nos concerts en direct via Facebook les mardis et jeudis. Nous disposons d’une salle suffisamment spacieuse pour que les chanteurs et musiciens puissent jouer tout en gardant une certaine distance. Nous continuerons tant qu’on ne nous l’interdit pas.»

Le premier concert «live» sur Facebook aura lieu ce mardi 17 mars à 20 h 30. À l’affiche, Chico y Mendez. «Ce mardi soir, ils seront deux musiciens et proposeront une formule acoustique. Ce seont généralement des concerts d’une trentaine de minutes.» (Suite du texte ci-dessous)

Des concerts «live» depuis un an et demi

Le Rideau Rouge dispose d’un équipement spécifique pour faire des captations «live». «Cela fait un an et demi que nous avons mis en place une régie externe qui permet des captations et des retransmissions vidéo. Nous avons déjà proposé une dizaine de concerts en direct (https ://www.lerideaurouge.be/agenda/-rrtvlive-votre-diner-concert-maison-1160)», ajoute Nicolas Fissette. C’est comme si le groupe était dans votre salon même si rien ne remplace jamais le vrai face-à-face avec l’artiste.»

Les internautes intéressés par le concert sont invités à soutenir le Rideau Rouge en versant trois euros symboliques dans un chapeau virtuel. Ils peuvent également commander un plat à emporter pour 15€. «Si nous faisons ceci, c’est aussi une question de survie mentale et financière!»

Nicolas Fissette a par ailleurs appelé à la solidarité de sa communauté en invitant les mélomanes à préacheter leurs abonnements pour la saison prochaine. «Deux personnes m’ont déjà appelé ce mardi matin pour dire qu’elles achèteraient des places. Ça fait plaisir et ça règle les urgences de trésorerie. C’est sûr que nous mettrons les bouchées doubles pour proposer du lourd en termes de programmation dès que tout ceci est fini», conclut-il.