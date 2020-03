Le report ou la vidéoconférence pour les organes décisionnels locaux

Les conseils communaux, conseils de CPAS et autres doivent éviter de se réunir physiquement.

Le report ou la vidéoconférence seront les options à privilégier pour les réunions des organes décisionnels locaux wallons tels que les conseils communaux ou ceux des CPAS, confirme le ministre de tutelle Pierre-Yves Dermagne dans une circulaire.

Dans celle-ci, il est également indiqué aux bourgmestres qu’afin de ne pas rompre le souci d’harmonisation, il serait «inopportun d’adopter des ordonnances de police administrative qui viendraient ajouter des interdictions à celles déjà édictées par le gouvernement fédéral ou qui tendraient à préciser les mesures».

En ce qui concerne la continuité des services, et donc les réunions d’instances décisionnelles (conseils communaux, conseils de CPAS, etc.), le ministre ne s’opposera pas à ce que ces organes se réunissent sous des formes «qui s’éloigneraient peu ou prou des dispositions légales en vigueur», notamment celles qui imposent qu’ils se réunissent physiquement donc.

En règle générale, les réunions qui ne seraient pas absolument indispensables à l’exercice des missions de la commune, de la province ou du CPAS, seront à reporter. Pour celles qui s’avèrent vraiment essentielles, une retransmission vidéo sera l’option à privilégier. À titre tout à fait exceptionnel et par décision spécialement motivée préalablement par le collège communal/provincial, une réunion pourrait se tenir à huis clos.

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles maintenu hier

Malgré les mesures de confinement le conseil communal de la Ville de Bruxelles a quand même eu lieu hier à 16 h. Des aménagements avaient toutefois été prévus. Pour réduire la durée des travaux, le collège a répondu aux questions par écrit plutôt qu’en séance. Les temps de parole ont été limités mais les conseillers de l’opposition, comme de la majorité s’en sont spontanément tenus au minimum. Tous les points de l’ordre du jour ont donc été examinés et adoptés en un quart d’heure.

Des mesures avaient également été prises pour maintenir une certaine distance entre les conseillers. Ils avaient ainsi été répartis dans la salle du conseil et dans la salle Maximilienne voisine dont l’équipement permet une communication sonore.

Plus tôt dans la journée, le conseiller communal MR Geoffroy Coomans de Brachène faisait part de son indignation sur Twitter: «Cette décision me semble irresponsable et scandaleuse en termes d’exemplarité pour notre population, et je ne veux pas y être associé».