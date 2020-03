Coronavirus: plus de trente foires annulées en Belgique: la cata pour les forains

Les forains se sentent oubliés lorsqu’on évoque les victimes de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le président de l’Union des Industriels Forains Belges, Anthony Mastrovalerio, lance un coup de g…

«Bien entendu, tous les indépendants qui, comme nous, vivent exclusivement de leur activité sont concernés par la crise sanitaire actuelle.

Mais, quand on cite les professions touchées, on oublie souvent les forains et je veux rappeler que nous existons et demander haut et fort aux autorités ce qu’elles feront pour nous éviter le plongeon.

À l’heure actuelle plus d’une trentaine de foires ont été annulées en Belgique et il nous est impossible de reporter nos activités à une date ultérieure.

Ce sera donc une perte sèche pour tous les représentants du secteur», explique le président wallon de l’Union des Industriels Forains Belges, Anthony Mastrovalerio.

Lequel insiste toutefois sur le fait qu’il comprend parfaitement les mesures prises dans le contexte actuel mais rappelle fermement qu’il attend un geste fort de la part des autorités.

En tout, en Belgique, on compte environ 1200 (familles de) forains, dont plus ou moins 500 rien qu’en Wallonie.

«Nous savons qu’il existe certaines mesures comme, par exemple, la possibilité de solliciter une dispense de cotisations sociales pour les trimestres perdus sur le plan du travail. Mais, cela aura un impact sur notre pension plus tard. On, nous dit qu’un assouplissement des conditions d’octroi dans le cadre de la crise du coronavirus est à l’étude, mais on n’en sait pas beaucoup plus. Ce sera de toute façon insuffisant pour rattraper les pertes engrangées pendant la période d’inactivité.»

Plus de 30 foires annulées

À l’heure actuelle, plus de trente foires ont d’ores et déjà été annulées, soit celles de Tamines, La Louvière, Houdeng, Maurage, strepy-Braquegnies, ?La Hestre, Waremme, Andenne, Arlon, Nassogne, Lobbes, Wavre (Laetare), Foire de Gand, Stavelot, Welkenraedt, Fosses-la-Ville, Chatelet, Carnieres, Grand-Reng, Erquelinnes, Ressaix, Chapelle-lez-Herlaimont (Carnaval), Estinnes au Val, Peissant, Beaumont, Visé, Micheroux, Tilff, La Roche, Courtrai (Foire de Pâques), Cavalcade de Herve, Foire de Genk et St Vaast (Pâques).

«Or, certaines d’entre elles ne devaient en réalité commencer qu’après la date du 3 avril, comme à Courtrai, par exemple, où la foire devait se tenir jusque fin avril. Celle de Genk ne devait en principe débuter que le dernier week-end d’avril pour se poursuivre jusqu’à la première semaine de mai… On est déjà donc au mois de mai et on ne sait pas quand cela s’arrêtera…», poursuit le président.

De plus, tous les forains ont d’ores et déjà établi leur calendrier pour toute la saison qui prend généralement fin vers la mi ou la fin novembre.

Ce qui signifie qu’il est quasiment impossible pour ces derniers de reporter leur présence sur d’autres champs de foire au cas où certaines ville décideraient, par exemple, de postposer les dates de ce type de manifestation.

«Encore une fois, je suis bien conscient que c’est là le lot de tous les indépendants qui ne vivent que de leur activité et qui sont dans le même cas que nous. Mais je voulais rappeler que nous existons aussi, enfin plus pour très longtemps à ce régime là...», conclut Anthony Mastrovalerio…