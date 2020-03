Les frais de transaction Payconiq gratuits en mars et avril pour les commerçants

Les frais de transaction Payconiq seront gratuits en mars et avril pour tous les commerçants, annonce mardi l’entreprise Bancontact Payconiq Company.

Cette mesure a été prise afin de soutenir les commerces face à l’épidémie de coronavirus, en particulier les petits commerçants locaux.

«Ce sont, en effet, les petits commerçants locaux qui sont le plus durement touchés par les mesures nécessaires prises par les autorités», explique Nathalie Vandepeute, CEO de Bancontact Payconiq Company. «En tant qu’acteur local nous désirons apporter notre modeste contribution en ces temps difficiles.»

En raison de l’épidémie, le SPF Santé publique et la fédération des commerces et des services Comeos invitent les clients des magasins et des supermarchés à payer autant que possible par voie électronique. Il est possible de payer sans contact à l’aide de la carte de banque ou avec le smartphone via une application comme Payconiq by Bancontact.