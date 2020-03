Trop de Bruxellois se rendent malgré tout à la commune

Plusieurs démarches peuvent être réalisées en ligne, rappelle le cabinet du ministre des Pouvoirs locaux.

En ces temps de coronavirus, où il est conseillé d’éviter les contacts ou la proximité physique, mieux vaut utiliser autant que possible les services en ligne pour les démarches administratives auprès des autorités locales, tient à insister la Région bruxelloise.

«Trop de citoyens se rendent encore dans les communes afin d’effectuer des démarches non urgentes et qui peuvent être faites en ligne», constate le cabinet du ministre Bernard Clerfayt, en charge des Pouvoirs locaux.

Il y a pourtant toute une série d’outils en ligne qui permettent de faire certaines démarches sans quitter son domicile: la Région liste l’IRISbox, les applications «Mon dossier» et «My Benefits» et «my e-box». On peut même y demander des documents légaux, rappelle-t-elle.

Le citoyen est invité à privilégier les contacts avec les administrations, si nécessaire, via mail ou téléphone.