Les huit femmes et quatre hommes du jury de la cour d’assises de Namur se sont retirés mardi vers 11h15 pour délibérer sur la peine à infliger à Michaël Brohé et à son épouse, Stéphanie Schlamp, reconnus coupables lundi d’assassinat sur leur voisin de 33 ans, Robert Robert, et de tentative d’assassinat sur la compagne de ce dernier, Prescillia Greuse, le 14 novembre 2017 à Gourdinne (Walcourt).