Coronavirus: le nombre de clients par magasin va être limité

Covid-19: Comeos annonce de nouvelles mesures qui entreront en vigueur à partir de mercredi midi, dont la limite du nombre de clients par magasin.

La fédération des commerces et des services en Belgique Comeos a adopté tard ce lundi soir de nouvelles mesures, en concertation avec le virologue Marc Van Ranst, qui entreront en vigueur à partir de ce mercredi midi, afin de garantir la sécurité des clients et du personnel. Un client par 10 mètres carrés de surface de magasin sera notamment d’application.

La limite du nombre de clients à l’intérieur des magasins risque de créer des files à l’extérieur. «Notre appel à l’ensemble des clients est donc de limiter leurs achats afin de ne pas rester trop longtemps à l’intérieur et de bien respecter la distance d’un mètre entre chaque personne», a demandé le patron de Comeos, Dominique Michel.

Les entreprises auront par ailleurs davantage recours à des gants spéciaux pour le personnel des caisses dans la mesure des stocks disponibles. «Du gel hydroalcoolique et d’autres produits d’hygiène seront par ailleurs mis à disposition», a souligné Dominique Michel.

Comeos appelle par ailleurs les consommateurs à payer électroniquement pour éviter tout contact physique et les encourage à faire leurs courses seuls et plus en famille afin de limiter les files au maximum.

La fédération des commerces souhaite en outre faire respecter la mesure d’un mètre de distance entre chaque personne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des magasins. À cet égard, chaque entreprise aura la possibilité de choisir la manière d’appliquer ces nouvelles normes (placement de lignes rouges à ne pas dépasser, renforcement du personnel de sécurité, ouverture/fermeture des portes d’accès...).

Comeos a tenu à rassurer sur le fait que les magasins de grande distribution restaient ouverts et ne rencontraient aucun problème d’approvisionnement. Hier/mardi, une nouvelle journée de pic (à l’instar de vendredi) a été constaté dans les supermarchés du pays. «Ce qui a sans doute à voir avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées en France», a estimé Dominique Michel, laissant entendre que les Belges ont craint qu’un confinement total soit également mis en place dans le Plat pays.