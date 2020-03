VIDÉO | Coronavirus: comment les 2 zouaves à Namur sont devenus des héros

Les 2 zouaves à Namur sont de retour… pour la bonne cause. Montage ÉdA

Bien connus dans le monde estudiantin, les 2 zouaves à Namur ont sorti une nouvelle vidéo. Ils expliquent comment ils sont devenus des héros.

Charles et Pierre Masset, deux Bruxellois surnommés «les 2 zouaves à Namur», reviennent sur le devant de la scène.

Après avoir plongé dans la Sambre, après avoir couru à toute allure pour une place au Bunker, après avoir réalisé des spectacles dans les auditoires de l’université de Namur, les deux frères sont de retour avec une nouvelle vidéo, en étant accompagné de leur troisième frère.

Suivis par plus de 16.700 personnes sur leur page Facebook, Charles et Pierre Masset ont réalisé une courte capsule dans laquelle ils s’adressent avant tout aux jeunes et aux étudiants.

+ LIRE AUSSI | Namur sous la caméra de deux zouaves

«Devant la crise du coronavirus, nous sommes devenus de véritables héros», expliquent-ils en début de vidéo.

Comment? «Et bien, on est resté chez nous et on s’est lavé les mains».

Une vidéo de sensibilisation vue par près de 20.000 personnes.