La ministre wallonne Céline Tellier se met en isolement

La ministre wallonne Céline Tellier, en charge de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal dans le gouvernement d’Elio Di Rupo, présente les symptômes d’un rhume et a décidé, par mesure de précaution, de rester chez elle et de faire du télétravail pendant un certain temps.

La ministre ne présente pas de fièvre, précise-t-elle, mais préfère malgré tout rester confinée pour éviter tout risque inutile de «contagion» des autres ministres ou des membres de son cabinet. Elle poursuivra son travail à distance.

On ignore si la ministre est porteuse du coronavirus.