Coronavirus: Volkswagen va fermer la plupart de ses usines européennes

Volkswagen va fermer la plupart de ses usines européennes pour «deux à trois semaines», a annoncé ce mardi le patron du constructeur automobile Herbert Diess. Il a en outre prévenu mardi que l’année 2020 sera «très difficile» face à la pandémie du coronavirus, qui continue de progresser mais dont l’impact sur le groupe reste «incertain».

«L’année 2020 est une année très difficile», a expliqué le patron Herbert Diess, cité dans un communiqué détaillant les résultats annuels déjà publiés fin février.

«La pandémie du coronavirus nous met face à des défis opérationnels et financiers inconnus», a-t-il ajouté. «Il faut craindre un impact durable sur la conjoncture.»

«L’ampleur et la durée de l’impact sur le groupe Volkswagen sont incertaines», a de son côté estimé le directeur financier, Frank Witter. «Un pronostic fiable est actuellement quasi-impossible.»

«Nous prenons toutes les mesures pour soutenir nos employés et leurs familles et pour stabiliser nos opérations», a-t-il déclaré, sans détailler.

Les constructeurs français Renault et PSA avaient annoncé lundi de vastes arrêts de production en raison de l’épidémie de Covid-19 qui se propage en Europe, limitant de plus en plus la vie quotidienne.