Entouré de 15 collaborateurs, Trump exhorte sa population à… limiter les rassemblements

«Faites ce que je dis et pas ce que je fais»: pour contrer la propagation de l’épidémie aux États-Unis, Donald Trump a donné de nouvelles directives à la population, directives qu’il ne semble lui-même pas prêt à respecter…

La situation aux États-Unis liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19 empire de jour en jour. Et si avec 4 400 cas de contamination et 78 décès recensés le seuil critique semble loin d’être atteint, l’inquiétude grandit tant au sein du personnel médical que dans l’entourage du président.

En cause, la panique qui s’est emparée de toute une frange de la population qui, comme cela a pu se voir dans d’autres régions du monde, y compris chez nous, s’est précipitée dans les magasins afin de dévaliser les stocks de certaines denrées ou certains produits. «Vous avez vu les images de rayons vides dans les magasins», le stress généré par «l’absence de papier toilette», constate ainsi auprès de l’AFP Thomas Tsai, chirurgien et chercheur à l’école médicale d’Harvard. «Imaginez la panique si les hôpitaux étaient à court d’équipements de protection pour les médecins ou de respirateurs pour les patients. C’est l’image que j’ai en tête», poursuit ce médecin hospitalier, pour qui tout va se jouer «dans les prochains jours ou semaines».

Limiter les rassemblements

Du coup, le président Donald Trump et son administration ont décidé de prendre de nouvelles mesures lundi, exhortant notamment la population à limiter les rassemblements à dix personnes.

NEW: Pres. Trump outlines new guidelines for Americans, "including the young and healthy," including engaging in home education, avoiding gatherings of more than 10, avoiding discretionary travel, and avoiding bars, restaurants and food courts. https://t.co/mETlYDCwLZ pic.twitter.com/q1Fm6WzOws — ABC News (@ABC) March 16, 2020

Le hic, c’est que pour adresser ce message à la nation américaine, le président Trump était lui-même entouré de… 15 collaborateurs! Un détail qui n’a pas manqué de faire réagir bon nombre d’internautes et observateurs de la politique américaine.

D’autant que, la veille déjà, son attitude avait déjà fait tiquer bon nombre de ces mêmes observateurs lorsque, juste après avoir réclamé plus de «social distancing», il avait serré de multiples mains avant de se retirer de la salle de conférences de presse.

Clarifier la situation

Outre cette décision de renforcer celle déjà prise dimanche - qui consistait à limiter les rassemblements à 50 personnes -, le président Trump a par ailleurs décider de fermer les écoles - déjà à l’arrêt dans des métropoles comme New York, Washington, Chicago ou Los Angeles - de ne plus sortir dans les bars et restaurants et d’éviter les voyages non essentiels, sur fond de nouveau plongeon de Wall Street qui craint la récession.

Ces mesures ont été annoncées après une téléconférence avec les gouverneurs des États américains.

Le gouverneur démocrate de l’État de New York, l’un des États les plus touchés par l’épidémie, avait reproché un peu plus tôt au président républicain de «ne pas donner de recommandations» claires.

«Il y a toute une foule de mesures prises à travers le pays - c’est le chaos», avait déploré le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, adversaire politique du président.