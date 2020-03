Coronavirus: primaire reportée dans l’Ohio; Tom Hanks sort de l’hôpital; 50.000 masques dérobés; une seule contamination locale en Chine

Covid-19: on fait le point sur les infos tombées dans la nuit dans le monde. La Chine a rapporté un seul nouveau cas d’origine locale de contamination par le coronavirus. Les autorités de l’Ohio ont ordonné la fermeture des bureaux de vote quelques heures avant l’ouverture mardi de primaires pour la présidentielle américaine.

Primaire reportée dans l’Ohio à cause du coronavirus

Les autorités de l’Ohio ont ordonné la fermeture des bureaux de vote quelques heures avant l’ouverture mardi de primaires pour la présidentielle américaine, le gouverneur prenant cette décision contre l’avis d’un juge à cause de la pandémie de coronavirus.

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a affirmé sur Twitter tard lundi soir que voter en pleine crise du Covid-19 «forcerait les employés des bureaux de vote et les électeurs à se placer dans une situation inacceptable de danger sanitaire d’attraper le virus». Il a ajouté que les autorités chercheraient le moyen de permettre aux électeurs de voter d’une autre façon.

Tom Hanks sorti de l’hôpital avoir été testé positif au coronavirus

Tom Hanks est sorti de l’hôpital australien où il avait été placé en isolation après avoir été testé positif au coronavirus la semaine dernière, mais son épouse Rita reste hospitalisée, ont indiqué ce mardi des responsables australiens.

L’acteur américain aux multiples Oscars était sur la Gold Coast, près de Brisbane (centre-est de l’Australie), pour tourner un film biographique sur Elvis Presley réalisé par l’Australien Baz Luhrmann, quand les deux hommes âgés de 63 ans ont contracté la maladie.

Quant à Rita Wilson, chanteuse-auteure, elle avait donné des concerts à Sydney et Brisbane avant d’être testée positive au Covid-19. Les autorités australiennes sont à la recherche des personnes qui ont été en contact avec le couple et pourraient avoir été contaminées.

L’Australie a recensé jusqu’ici près de 400 cas confirmés de coronavirus, dont cinq ont succombé à la maladie. Tom Hanks et son épouse avaient publié sur les réseaux sociaux des messages concernant leur contamination au Covid-19, remerciant les personnes qui les ont aidés et appelant leurs fans à suivre les conseils des experts pour éviter de contracter le virus.

Tom Hanks serait retourné dans le penthouse sur la Gold Coast où le couple séjournait depuis l’arrivée de l’acteur pour préparer le film avec Baz Lurhmann.

Une seule contamination locale en Chine, les autres 20 cas importés

La Chine a rapporté mardi un seul nouveau cas d’origine locale de contamination par le coronavirus, mais également 20 cas importés par des personnes entrées dans le pays.

Le seul cas indigène a été enregistré à Wuhan, la ville du centre du pays où l’épidémie est apparue à la fin de l’an dernier, selon le ministère de la Santé. Wuhan et sa province, le Hubei, ont été placés fin janvier en quarantaine, avec plus de 50 millions d’habitants coupés du monde.

Après avoir dénombré plus d’un millier de nouvelles contaminations quotidiennes en février, la Chine a affirmé la semaine dernière avoir «pratiquement jugulé» le virus. Le pays craint désormais un retour du Covid-19 via les visiteurs en provenance de l’étranger.

La ville de Pékin a ainsi commencé à placer lundi les arrivants de l’étranger en quarantaine obligatoire de 14 jours dans des hôtels prévus à cet effet. Des exceptions sont prévues pour les mineurs, les femmes enceintes, ou les personnes vivant seules, qui sont autorisées à rester confinées à domicile.

Sur les 20 cas de contamination importée annoncés mardi, neuf ont été constatés à Pékin et trois à Shanghai. La Chine a désormais comptabilisé 143 cas importés.

Le bilan des victimes a également augmenté avec 13 morts au cours des dernières 24 heures, portant le total à 3.226.

La maladie est désormais moins répandue dans son berceau chinois que dans le reste du monde: le total mondial des décès a dépassé les 7.000 et 145 pays ont été touchés, portant le bilan des contaminations à plus de 175.500 cas.

Allemagne: Des voleurs dérobent 50.000 masques à destination des hôpitaux à Cologne

Des voleurs ont dérobé environ 50.000 masques dans un entrepôt pour matériel hospitalier dans la ville allemande de Cologne.

Le vol a été perpétré dans le district Muelheim et a été remarqué lundi matin par un employé, a indiqué la police.

L’équipe de crise de la ville a ordonné que tous les hôpitaux de la ville vérifient leurs stocks d’équipements nécessaires dans la foulée de pandémie de coronavirus et de se prémunir de vols.

«C’est un nouveau degré de vol», a commenté un porte-parole de la ville à l’agence dpa. «Nous parlons de choses qui normalement ne valent pas deux cents mais pour lesquels il y a clairement un marché désormais».

Selon la porte-parole du réseau hospitalier, il ne devrait toutefois pas être un problème d’approvisionnement de masques après le vol.

Brésil: évasions massives de détenus à la suite de mesures préventives anti-coronavirus

Des centaines de prisonniers se sont évadés lundi de centres pénitentiaires dans l’Etat de Sao Paulo (sud-est du Brésil) après la décision des autorités de suspendre les sorties temporaires de leur régime de semi-liberté pour éviter la propagation du Covid-19.

Des «actes d’insurbordination» étaient en cours dans au moins quatre prisons recourant à ce régime de semi-liberté, a annoncé le gouvernement de l’Etat pauliste.

Les autorités avaient décidé d’annuler la sortie prévue mardi «parce qu’elle concernait plus de 34.000 détenus en régime de semi-liberté et que, à leur retour, il y aurait un grand risque d’introduire et propager le coronavirus au sein d’une population vulnérable», a expliqué le secrétariat de l’Administration pénitentiaire de l’Etat de Sao Paulo, sans pouvoir donner «le nombre exact» des fugitifs. Des médias, citant des sources policières, ont estimé qu’ils étaient «des centaines».

Ces prisonniers en semi-liberté ont le droit de sortir de leur cellule dans la journée pour aller travailler ou suivre des études, et peuvent faire ainsi jusqu’à cinq sorties par an, chacune de sept jours.

Le Brésil, pays de 210 millions d’habitants, dénombre jusqu’ici 234 cas de coronavirus, sans déplorer de décès, dont 152 dans l’Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays.