Coronavirus - Huit pays d'Amérique latine s'accordent pour coordonner leur action contre la pandémie

(Belga) Huit pays d'Amérique latine, membres de l'alliance régionale PROSUR, ont décidé de coordonner leur réponse contre la pandémie du coronavirus Covid-19, a annoncé le président de l'Equateur Lenin Moreno.

L'Equateur, le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Paraguay, la Colombie, le Pérou et la Guyane ont décidé d'"unifier les mesures pour l'entrée des personnes entre chaque pays", a indiqué M. Moreno sur Twitter. Il a ajouté que les pays mèneraient "des campagnes pour faire face à la désinformation, aux messages biaisés et aux 'fake news'", et allaient "établir des protocoles d'achats conjoints pour éviter la spéculation sur les prix". PROSUR a été formé l'an passé en tant qu'alternative à l'UNASUR, fondé en 2008 à l'initiative des anciens présidents du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva et du Venezuela Hugo Chavez. Cette alliance des 12 membres avait été créée pour faire la promotion de l'intégration régionale comme réponse à l'influence américaine, mais a été troublée par des divisions politiques, notamment au sujet des difficultés politiques et économiques du Venezuela. (Belga)