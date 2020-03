Des administrations communales accessibles uniquement sur rendez-vous

Les Communes adaptent leurs services à la population pour limiter au maximum les interactions sociales.

Les Villes de Wavre et de Nivelles ont, par exemple, annoncé que leurs services population ne seraient plus accessibles que sur rendez-vous et pour des matières qui ne peuvent pas attendre.

«Pour la santé de tous, des citoyens et des membres du personnel de l’administration, il est décidé de fermer les guichets de l’administration communale», ont annoncé les responsables de la commune de Wavre.

Les documents «indispensables et urgents» qui peuvent être retirés au guichet de l’administration, sur rendez-vous, sont les déclarations de décès, de mariage (de mars et avril), de cohabitation légale (mars et avril), ou l’urgence des dernières volontés et euthanasie.

Tous les services wavriens fonctionneront uniquement sur rendez-vous. Il est donc impératif de téléphoner pour tout renseignement avant de se déplacer. Seules les personnes ayant pris rendez-vous seront accueillies dans les bâtiments.

Des décisions identiques ont été prises à Nivelles, préviennent les responsables de la commune. Elles seront d’application dès ce mardi matin.

Si toutes les communes n’ont pas signalé ces mesures, il peut toutefois être recommandé de téléphoner avant de prévoir une visite à la maison communale. Et de n’envisager celle-ci que pour des besoins impérieux.