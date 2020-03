La baie de San Francisco se confine, Trump juge inutile le report des elections

Les habitants de la baie de San Francisco doivent désormais rester chez eux et tous les commerces vont fermer à partir de mardi, à l’exception des magasins et institutions essentielles, ont décrété les autorités lundi, dans la foulée des mesures similaires prises dans d’autres métropoles américaines.

«À partir de minuit, San Francisco va demander aux gens de rester à la maison sauf pour les besoins essentiels», a tweeté London Breed, la maire de la ville américaine, avant de donner une conférence de presse.

Les supermarchés, épiceries, pharmacies, banques et stations-services vont rester ouverts, tandis que les restaurants pourront continuer à vendre des plats à emporter ou à livrer.

Les bars, studios de gym et autres commerces non essentiels vont fermer jusqu’au 7 avril. Cette décision avait déjà été prise pour les écoles et les grands rassemblements la semaine dernière.

Des décrets similaires ont été adoptés dans les 5 comtés voisins, tout autour de la baie, y compris la Sillicon Valley. Environ 7 millions de personnes sont concernées.

En deux jours, même s’il n’y a pas eu d’interdiction générale au niveau fédéral, plusieurs grandes villes américaines (dont New York, Washington, Chicago et Los Angeles) ont mis en place des mesures drastiques de réduction de leur activité.

L’État du New Jersey, voisin de New York, a été le premier Etat américain à annoncer lundi un couvre-feu.

À San Francisco comme ailleurs, en cas de sortie pour acheter à manger, prendre soin de ses proches ou promener son chien, les habitants doivent rester à environ 2 mètres les uns des autres, et il est interdit d’inviter des personnes chez soi ou de se déplacer sans raison essentielle.

«Nous voulons que les gens se conforment à cette décision de façon volontaire», a indiqué Grant Colfax, directeur des services de santé de San Francisco, avant de préciser que les infractions pourraient être punies, «en dernier recours».

London Breed a demandé à tous les habitants de ne surtout pas paniquer. «Nous savons que c’est une mesure radicale, mais elle est nécessaire», a-t-elle insisté.

Le nombre de cas confirmés aux Etats-Unis dépasse désormais les 4.200 - dont 74 décès.

«Pour être honnête, on ne peut pas attendre que le gouvernement fédéral réagisse. Ils n’ont malheureusement pas reconnu suffisamment vite qu’il s’agissait d’une crise mondiale», a continué la maire, précisant s’être plainte il y a deux semaines auprès du vice-président du manque de tests et d’équipements de protection.

«Inutile» de reporter les primaires présidentielles, selon Trump

Le président américain Donald Trump a jugé lundi «inutile» de reporter les primaires présidentielles à cause du coronavirus, peu après que le gouverneur de l’Ohio a recommandé de repousser le scrutin prévu mardi dans son État touché par la pandémie.

«Je laisse aux États le soin de décider, c’est une chose importante que de reporter une élection (...) mais je pense que les reporter est inutile», a déclaré Donald Trump depuis la Maison Blanche.

Juste avant, le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, avait annoncé qu’il recommandait de repousser les primaires prévues mardi dans son État «jusqu’au 2 juin 2020».

Puisqu’il n’a pas le pouvoir de reporter unilatéralement le scrutin, «un recours en justice va être présenté pour repousser» les élections, a-t-il tweeté.

D’ici là, les électeurs seront «toujours autorisés à demander des bulletins de vote par procuration», a-t-il précisé.

Les autorités des quatre États qui doivent voter mardi, Arizona, Floride, Illinois et Ohio, avaient jusqu’ici affirmé maintenir la date du scrutin malgré le report annoncé d’autres primaires prévues plus tard en mars et avril.

Le nombre de cas confirmés du coronavirus aux États-Unis a franchi lundi la barre des 4.200 cas, dont 74 morts.

Meetings annulés, débat sans public: la pandémie affecte la campagne présidentielle américaine.

Les démocrates doivent choisir le candidat qui défiera Donald Trump en novembre, tandis que ce dernier est déjà dans les faits assurés de remporter ses primaires.

L’ancien vice-président Joe Biden est le grand favori de la course à l’investiture démocrate, devant le sénateur indépendant Bernie Sanders.