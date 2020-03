Assises Namur - Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp coupables d'assassinat et de tentative d'assassinat

La cour d'assises de Namur, qui était entrée en délibération lundi sur le coup de 14h30, a déclaré Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp coupables d'assassinat et de tentative d'assassinat sur Robert Robert et Prescillia Greuse. A Walcourt le 14 novembre 2017, ils ont tué Robert de plusieurs coups de couteau et ont grièvement blessé sa compagne, Prescillia Greuse. Robert Robert vendait de la cocaïne au couple d'accusés depuis plusieurs semaines.

Dans leur arrêt, les jurés se basent sur les aveux des accusés, sur le témoignage de Prescillia Greuse, sur les constatations des enquêteurs, mais aussi sur la téléphonie et les constations des experts. Pour asseoir la préméditation, ils se sont basés sur les SMS échangés entre les accusés faisant référence aux préparatifs du crime, mais aussi sur le fait qu'un couteau ait été spécialement ramené ainsi que sur le sang-froid et la lucidité dont on fait preuve les auteurs.

Mardi matin, la cour d'assises entendra les réquisitions de l'avocat général Barbara Marganne. Après une nouvelle prise de parole de la défense des accusés, les jurés entreront à nouveau en délibération.