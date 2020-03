Virton: la 10e édition du Goose Fest reportée

Le Goose Fest, à Virton, vient s’ajouter à la longue liste des événements annulés pour contrer la propagation du coronavirus.

Les organisateurs du Goose Fest ont annoncé ce lundi, en fin d’après-midi, le report de la dixième édition du festival, qui était prévue les 8 et 9 mai prochains.

«On réservait plein de surprises pour cette 10e édition, mais on ne pensait vraiment pas à cette surprise-là, écrivent-ils sur leur page Facebook. Vu les différentes mesures prises par les gouvernements belge, français et luxembourgeois, nous ne voyons pas comment nous pourrions organiser notre festival dans des conditions optimales. Avec regrets, mais non sans détermination, nous avons donc décidé de reporter le festival. Nous sommes en discussion avec les autorités communales, les groupes et nos différents fournisseurs pour trouver une date le plus rapidement possible. Nous espérons que celle-ci pourra être annoncée dans les prochains jours. Les tickets achetés resteront bien entendu valables. Nous organiserons le remboursement des places si nécessaire.»