Coronavirus: Frit’house préfère fermer aussi le service à emporter à Tournai et à Rumes

Vendredi, les patrons de Frit’house annonçaient leur intention de laisser ouvert leur service «à emporter» à Rumes et à Tournai. Quelques heures plus tard, ils changeaient d’avis...

Après avoir affirmé qu’elle maintenait le service «à emporter» sur ses deux implantations – à Rumes et à Tournai – la friterie bien connue «Frit’house» a, dans un premier temps, annoncé sa volonté de fermer à Rumes jusqu’au 3 avril. Quelques heures plus tard, elle précisait sur sa page Facebook prendre la même décision pour son implantation tournaisienne:

«Après une réunion avec tout son personnel, Frit’house a décidé de fermer également son établissement de Tournai, même pour la vente à emporter, et ce jusqu’au 3 avril inclus.

Cette décision a été difficile et est exceptionnelle, mais nous trouvons que choisir le confinement est plus sage pour permettre à notre personnel, leurs proches, nos clients et nous-même de rester en sécurité.

Nous tenions également à marquer notre solidarité aux patrons de cafés et restaurants qui ont dû fermer.»