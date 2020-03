Coronavirus: frontières fermées et état d’urgence sanitaire au Soudan

Le Soudan a instauré lundi l’état d’urgence sanitaire et fermé ses frontières dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, qui a fait un mort dans le pays.

Le Conseil de sécurité et de défense «a décidé aujourd’hui d’annoncer l’état d’urgence sanitaire dans le pays pour lutter contre le nouveau coronavirus», a déclaré dans un communiqué la plus haute instance sécuritaire du Soudan.

Le Conseil souverain, qui dirige le pays depuis la chute du régime de l’ancien président Omar el-Béchir en avril 2019, «a décidé de fermer tous les aéroports, les frontières terrestres et maritimes», sauf pour l’aide humanitaire, a indiqué aux journalistes son porte-parole Mohammad al-Fakki Souleiman.

Les autorités ont appelé les Soudanais à éviter de voyager en Egypte, en Chine, en Iran, en Espagne et au Japon.

Le 12 mars, Khartoum avait déjà annoncé une série de mesures, dont la fermeture de ses frontières terrestres et liens aériens avec l’Egypte, et la suspension des vols provenant de Chine, Iran, Espagne et Japon.

Tout rassemblement de masse est découragé, a indiqué le gouvernement, qui a aussi demandé aux ministères de la Santé et aux services médicaux de l’armée de mettre en place des centres de quarantaine.

Le Soudan a enregistré un seul mort causé par la maladie du Covid-19, un homme de 50 ans qui avait récemment voyagé aux Emirats arabes unis, où plus de 80 cas ont été signalés.