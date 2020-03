Coronavirus: le Royaume-Uni demande d’éviter tout contact et déplacement «non essentiel»

Le gouvernement britannique a demandé lundi au public d’éviter tout «contact social» et déplacement «non essentiel», en favorisant le télétravail et en cessant de fréquenter pubs et théâtres, pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

«Le temps est venu pour tout le monde de mettre fin à tous les contacts sociaux non essentiels et de cesser tous les déplacements non essentiels», a déclaré lors d’une conférence de presse le Premier ministre Boris Johnson, critiqué jusqu’à présent pour la faiblesse de la réaction de son gouvernement face à la pandémie.

Il a précisé qu’il s’agissait d’une «forte recommandation» mais qu’il n’était «pas nécessaire» en l’état de prononcer des interdictions de rassemblement ou de fermetures de lieux publics, tout en décourageant leur fréquentation.

Il a également jugé qu’en l’état, le gouvernement ne jugeait pas nécessaire de fermer les écoles, ajoutant que cette décision pourrait être révisée.

Il a également annoncé qu’il serait «nécessaire (...) de s’assurer que ceux à la santé la plus fragile soient largement protégés de tout contact social pendant douze semaines».

Le gouvernement demande par ailleurs désormais à tout foyer dont un membre présente les symptômes de contamination, température élevée ou toux persistante, de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à domicile.

La réponse du gouvernement britannique, qui tranche avec les mesures radicales prises dans les pays voisins européens, vise à alléger la pression sur les services de santé et favoriser le développement d’une «immunité collective». Elle a jusqu’ici été critiquée par des scientifiques comme trop timorée face à l’ampleur de la crise.

Le Royaume-Uni a enregistré en l’état 1.543 cas positifs au nouveau coronavirus et 35 patients sont morts du Covid-19. Mais le pays ne procède pas à de tests systématiques et a estimé la semaine dernière que le nombre de cas réels était en réalité bien plus élevé.

«Sans action drastique, le nombre de cas pourrait doubler tous les cinq ou six jours», a averti Boris Johnson.

Le chef des services sanitaire Chris Whitty a de son côté promis que des tests seraient progressivement menés à plus grande échelle.

Lundi, l’Organisation mondiale de la Santé a appelé à effectuer «un test pour chaque cas suspect».

Selon des documents révélés lundi par le Guardian, les services de santé britanniques estiment que jusqu’à 80% des Britanniques pourraient être infectés, conduisant à près de huit millions d’hospitalisations, et l’épidémie pourrait durer un an.

Ces documents «reflètent le scénario du pire, cela ne veut pas dire que c’est ce que nous attendons», a réagi un porte-parole du gouvernement.