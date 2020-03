Accueil du public limité au commissariat central, antennes fermées

1. Pas de changement pour l’assistance urgente.

«Notre zone de police n’envisage pas de diminuer son offre de service en matière d’aides urgentes à la population.

Notre centrale d’appel téléphonique et nos équipes de sécurisation restent accessibles et disponibles 24h/24 pour les demandes d’intervention via le numéro suivant: 056 863 000.»

2. Services d’appui

«Les mesures d’accessibilité touchent également certains services d’appui administratifs, qui s’organisent en assurant un service minimum au commissariat et en favorisant, quand cela est possible, le travail à domicile des membres du personnel.

Cette situation ne devrait néanmoins pas affecter le délai de prise en charge des dossiers.»