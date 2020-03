Coronavirus: les étudiants Erasmus font face à la fermeture des frontières

Confrontés à la fermeture des frontières, des étudiants Erasmus belges sont coincés dans leur pays d’accueil.

Avec les universités fermées partout en Europe et les villes qui limitent drastiquement leurs activités, les étudiants Erasmus ne savent plus sur quel pied danser. Si certains sont rentrés en Belgique dès que leur université d’accueil a fermé ses portes, d’autres ont hésité. Lisa fait partie de ceux-là.

Étudiante à l’Université d’Innsbruck elle y est restée lorsque les autorités académiques ont pris la décision de suspendre les cours le 9 mars.

La ville autrichienne était encore insouciante: on ne parlait encore que d’un seul cas positif potentiel parmi les étudiants Erasmus, les profs s’étaient encore à peine organisés pour proposer quelques travaux et cours en ligne et les stations de ski restaient accessibles. Du bon temps en perspective.

Mais tout s’est accéléré en quelques jours. Plusieurs cas suspects apparaissent parmi les étudiants Erasmus. Des tests sont effectués et même si les résultats d’analyses n’arrivent pas, la consigne est donc claire pour eux: quarantaine.

Dans le kot de Lisa, la Croix-Rouge autrichienne est venue pour s’assurer qu’il n’y avait pas de malades. Tout va bien mais la pression monte lentement. Devant les logements d’étudiants où des cas suspects ou positifs sont déclarés, la police contrôle entrées et sorties pour s’assurer que seules les personnes saines circulent…

Rester ou revenir en Belgique? À ce stade, un courrier reçu de son université belge, l’UMons, laisse le choix.

Lisa hésite encore, d’autant plus qu’une de ses amies est confinée et elle ne souhaite pas la laisser seule là-bas. Sa quarantaine s’achève dans quelques jours – même si elle n’a toujours reçu aucun résultat de son test… Elles rentreront ensemble à ce moment-là. D’autres étudiants n’ont pas attendu et ont quitté l’Autriche. Les logements se vident et l’ambiance se fait plus pesante chez les étudiants qui constatent que les pays sont toujours plus nombreux à restreindre les déplacements et fermer les frontières. Une décision que prend aussi l’Autriche dimanche, quelques heures à peine après que Lisa ait finalement réservé un billet de train pour rentrer ce lundi…

Des amis allemands se sont précipités en voiture pour rentrer chez eux juste avant la fermeture effective. Des étudiants chinois ont aussi loué une voiture pour filer à Munich où ils prendront un avion pour Hong Kong. Lisa aussi trouvera finalement une échappatoire pour rejoindre la Belgique ce lundi, via une place sur un des deux derniers vols Innsbruck-Eindhoven. Sa copine, elle, achève sa quarantaine vendredi mais ne reverra sans doute pas la Belgique de sitôt…