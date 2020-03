Le débrief du jour: Plus de 1.000 cas de coronavirus en Belgique | Le roi fait confiance à Wilmès | Covid-19: la N-VA réclame un couvre-feu

Plus d’un millier de Belges infectés par le coronavirus, la confiance du roi et des partis en Sophie Wilmès ou encore la nouvelle proposition extrême de la N-VA pour lutter contre l’épidémie du Covid-19: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce lundi.

1 La barre des 1.000 personnes infectées dépassée en Belgique

Sur les 1.279 analyses effectuées dimanche, 172 nouveaux cas d’infection ont été enregistrés; un cinquième décès est également confirmé par les autorités de la Santé publique.

+ À LIRE | 53 patients en soins intensifs

+ À LIRE AUSSI | Trois conseils pour du télétravail efficace: «Au début, on veut souvent en faire trop»

+ À LIRE AUSSI | Les baptêmes et mariages religieux, même en cercle restreint, désormais interdits

2 Le roi charge Sophie Wilmès de former un gouvernement

En chargeant Sophie Wilmès de former le provhain gouvernement, le roi a mis fin à la mission de Patrick Dewael et de Sabine Laruelle et «a exprimé son appréciation pour le travail réalisé».

+ À LIRE | Le roi fait confiance à Sophie Wilmès

+ À LIRE AUSSI | La Flandre entre approbation et scepticisme sur «l’union sacrée»

3 Coronavirus: la N-VA réclame un couvre-feu

Bart De Wever a demandé au gouvernement fédéral d’interdire les rassemblements dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et d’instaurer un couvre-feu en soirée, à l’exception de certains déplacements essentiels.

+ À LIRE | « Nous demandons des mesures plus strictes »

4 Taux de présence très faible dans les écoles belges

Les écoles avaient invité les parents à n’amener leurs enfants à l’école que s’ils répondent à toute une série de critères et que s’ils n’ont aucune autre solution. Le message est très bien passé.

+ À LIRE | Toutes les infos sur les absences scolaires liées au coronavirus

5 Les conséquences catastrophiques du coronavirus

Les effets catastrophiques de la pandémie de Covid-19 sur le transport aérien s’accélèrent avec les annonces en série par les principales compagnies aériennes européennes d’une réduction drastique de leur offre pouvant aller pour certaines jusqu’à l’immobilisation de la quasi-totalité des avions.

+ À LIRE | Le coronavirus fait très mal au transport aérien