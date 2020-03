La lutte conte le coronavirus à Tournai: infos pratiques

La lutte contre le coronavirus implique de nombreuses mesures dans la vie quotidienne des habitants de l’entité de Tournai. L’objectif de cette information est de décliner sur le territoire tournaisien les décisions fédérales.

Rappelons que ces mesures décidées au niveau fédéral sont d’application jusqu’au 3 avril 2020.

-Les écoles

Les mesures sanitaires imposent la suspension des cours dans les écoles maternelles, primaires et secondaires ainsi que les activités extrascolaires.

Depuis ce lundi 16 mars 2020, une garde organisée par le personnel des écoles est mise en place pour les enfants dont les parents:

– travaillent dans le secteur des soins de santé;

– travaillent dans les services publics essentiels;

-n’ont pas la possibilité de les faire garder par d’autres personnes que les grands-parents (peu importe l’âge de ceux-ci).

Dans les hautes écoles et universités, les modules de cours à distance sont développés.

Les crèches, communales, organisées par d’autres niveaux de pouvoirs et le secteur privé, pour autant qu’elles existaient avant les mesures édictées par le pouvoir fédéral, restent ouvertes.

-Les commerces et les activités dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques…).

Les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréatives, peu importe leur ampleur (quelques personnes à peine), sont interdites.

En ce sens, les activités et événements organisés et soutenus par la Ville de Tournai sont annulés:

Journée mondiale de la Marionnette (18/03 et 21/03);

Carnaval de Tournai (20 au 22/03);

Balades du Printemps FEDER (28/03);

Salon «C’est bon, c’est wallon» – Tournai-Expo (28 et 29/03);

Festival brassicole – Halle aux Draps (28 et 29/03);

Tournai Poète, Poète (jusqu’au 05/04).

«L’inventaire du Patrimoine tournaisien» – Cave médiévale de l’Office du Tourisme (Office du Tourisme fermé du 14/03 au 03/04 inclus).

«PLIS» – TAMAT et musée des Beaux-Arts (musées fermés du 14/03 au 03/04 inclus).

«Tournai, 2-3 septembre 1944: une ville libérée mais en ruines» – musée d’Histoire militaire (musée fermé du 14/03 au 03/04 inclus).

Les activités, animations et ateliers dans les bibliothèques, prévues pendant cette période, sont également annulés. Durant cette période de non-fréquentation, les amendes de retard pour le prêt de livres seront supprimées et le délai de prêt des livres sera prolongé.

Cette liste d’annulations n’est bien sûr pas exhaustive.

Les discothèques, cafés et restaurants sont fermés. Les hôtels restent ouverts, sauf leur éventuel restaurant. La livraison à domicile et le drive-in sont permis.

Les promenades, le sport individuel dans l’espace public (rues, parcs, jardins…) sont permis. L’accès aux espaces publics de jeux est interdit.

Pour les commerces, une distinction est faite entre:

-les commerces d’alimentation (y compris les animaux) et les pharmacies pour lesquels il n’y a aucune restriction (ouverts du lundi au dimanche compris).

-les autres commerces qui doivent rester fermés les samedi et dimanche.

L’ASBL Tournai Centre Ville a mis en place un groupe Facebook «Tournai: les restaurateurs tournaisiens deviennent traiteurs» qui propose de mettre en lien les restaurateurs qui désirent s’adapter à cette situation exceptionnelle. L’Afsca autorise depuis ce lundi les restaurateurs à devenir traiteurs sans effectuer les formalités administratives d’usage.

Les marchés à Tournai et dans les villages sont maintenus. Une distance de 1,5m entre les échoppes doit absolument être respectée. Pour le marché du samedi matin sur la Grand-Place de Tournai, les marchands de nourriture sont désormais tous déplacés à la place Crombez.

-Les services à domicile.

Les services à domicile, tels que les coiffeurs à domicile, les visites pour la certification de la Performance Énergétique des Bâtiments et autres, peuvent continuer du lundi à dimanche, à condition de suivre les mesures d’hygiène prescrites.

-Les transports

Les transports en commun sont toujours en activité, mais leur usage doit être limité aux déplacements essentiels. Si les transports en commun sont utilisés pour vous rendre ou revenir de votre lieu de travail, veillez autant que possible à modifier vos horaires de déplacement pour éviter les heures de pointe. Pour prendre connaissance de l’offre des sociétés de transport, nous vous invitons à vous référer à leurs sites web.

Les services de taxi et de taxis alternatifs continuent à rouler, mais il est recommandé de limiter le nombre de passagers.

-Les hôpitaux

La phase active du plan d’urgence hospitalier est activée depuis le 14 mars dans tous les hôpitaux. Toutes les consultations, tests et opérations planifiés doivent être annulés. Seuls les consultations, examens et interventions urgents et/ou nécessaires auront lieu. Les patients peuvent être accompagnés d’une seule personne.

Tous les traitements vitaux (chimiothérapies, dialyses…) continuent à être dispensés.

Les visites sont toutes interdites, à l’exception de stagiaires, des parents d’enfants hospitalisés et la famille proche de patients dans un état critique ou en phase de fin de vie.

-Les soins médicaux

Il est important de rappeler qu’en cas de symptômes observés pour le coronavirus (fièvre, toux, difficultés respiratoires…), il ne faut surtout pas vous rendre chez votre médecin traitant, mais l’appeler par téléphone.

Dans le cadre du test de dépistage au Covid-19, les prélèvements sont prévus pour deux catégories de personnes:

-Toute personne dont l’état clinique nécessite une hospitalisation et dont le clinicien a une suspicion de Covid-19

-Toute professionnel de la santé qui remplit la définition de «cas possible» et qui présente de la fièvre.

Les professionnels de la santé et les ambulanciers peuvent continuer à exercer en cas de légers symptômes moyennant l’utilisation d’un masque de protection. En cas de fièvre, ils ne peuvent plus exercer et doivent rester à la maison.

Les collectes de sang doivent se poursuivre, moyennant le respect des mesures de distanciation sociale. Comme toujours, les personnes malades en sont exclues.

-Les prisons

Jusqu’au 3 avril 2020, les visites sous toutes leurs formes dans les prisons sont annulées. Ceci signifie: visite dans la salle de visite, visite des enfants, visite sans surveillance (visite intime, visite familiale) et visite derrière le carreau. Les personnes obligées d’être dans la prison pour des raisons professionnelles sont encore autorisées au sein de la prison. Il s’agit essentiellement de collaborateurs de la police, de services de renseignement et d’intelligence et des autorités judiciaires, d’avocats, de la magistrature, d’aides-soignants et médicaux.

Des questions?

Cherchez les bonnes informations sur www.info-coronavirus.be, la page Facebook de SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement

Numéro vert: 0800 146 89