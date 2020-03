Brussels Museums encourage les musées à résister en ligne avec sa campagne #MuseumAtHome

Tandis que le secteur muséal encourt d’importants dommages financiers à la suite des directives fédérales pour lutter contre la propagation du covid-19, l’ASBL Brussels Museums lance la campagne #MuseumAtHome afin d’encourager les musées à partager leurs richesses sur le web.

L’ASBL Brussels Museums lance la campagne #MuseumAtHome via ses réseaux sociaux durant les prochaines semaines. «Cette campagne souhaite encourager les musées à Bruxelles, en Belgique et pourquoi pas, à travers le monde à résister et continuer à partager leurs trésors en ligne», déclare l’ASBL dans un communiqué lundi.

Can’t go to the museum? We’re bringing them to you.

If you’re privileged enough to have time during this crisis, we might just have the thing for you. Follow #museumathome for culture open and accessible to all. Our sector needs the support of authorities more than ever. pic.twitter.com/SoUieMtrTq