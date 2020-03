Infecté par le coronavirus, Daniele Rugani espère que son cas a servi à «sensibiliser tout le monde»

Daniele Rugani, premier joueur de la Serie A testé positif au coronavirus, espère que son cas «a servi à sensibiliser tout le monde, surtout ceux qui n’avaient pas encore compris la gravité du problème».

Le défenseur italien est apparu lundi, pour la première fois depuis la révélation de son test positif lors d’une émission diffusée par Juventus TV, la chaîne de son club.

La Juventus a révélé le 11 mars que le joueur de 25 ans était positif au covid-19 mais asymptomatique. Il ne s’était depuis exprimé que dans un message publié sur les réseaux sociaux. «Je vais bien, je veux tranquilliser tout le monde, je n’ai pas eu les symptômes graves qu’on lit et je me sens chanceux», a-t-il déclaré dans une interview en vidéo conférence. «Sur le moment, c’était un choc parce que j’ai été le premier de notre milieu et j’espère que cela a servi à sensibiliser tout le monde, surtout ceux qui n’avaient pas encore compris la gravité du problème.»

L’annonce qu’il avait contracté la maladie a provoqué «un boom médiatique», confie-t-il. «J’ai reçu énormément de messages, et je remercie tout le monde. Beaucoup étaient inquiets et je souhaite encore les rassurer. Je surmonterai, nous surmonterons cette situation. Et j’espère que nous en sortirons plus forts.»

Le défenseur est actuellement en quarantaine. «Quand je pourrai sortir, la première chose que je ferai, c’est d’embrasser toutes les personnes auxquelles je tiens.»