Coronavirus: le Tour de Romandie n’aura pas lieu en 2020, le Tour des Alpes annulé mais reporté?

Le Tour des Alpes annulé, un report envisagé

La 44e édition du Tour des Alpes cycliste ne s’élancera pas le 20 avril à Bressanone, en Italie, comme prévu initialement. Les organisateurs ont suivi les directives de l’Union cycliste internationale (UCI). Ils ont donc dû se contraindre à prendre cette décision au regard de la situation sanitaire critique dans le nord de l’Italie liée à la pandémie de coronavirus.

«C’est très dur pour nous, comme pour les autres organisateurs, de devoir gérer ce problème», a déclaré Giacomo Santini, président de GSP Alto Garda, un des organisateurs de la course qui se déroule en Autriche et en Italie. «Mais nous traversons une crise sanitaire grave et la santé prime sur toutes les autres considérations.»

L’organisation va «évaluer l’opportunité d’une demande de replacer la course dans le calendrier 2020». «Quand le sport pourra reprendre ses droits, espérons le plus rapidement possible, nous vérifierons avec l’UCI que les conditions soient réunies pour reporter la course à de nouvelles dates», a ponctué Santini.

Dimanche, l’UCI a demandé à tous les organisateurs d’annuler tout événement cycliste du calendrier international UCI dans les territoires identifiés à risque par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en raison du coronavirus.

La course, remportée en 2019 par le Russe Pavel Sivakov, devait se ponctuer le 24 avril sur les bords du Lac de Garde.