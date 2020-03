Beauraing: Demars ferme ses magasins, même la semaine

Le groupe Demars a pris la décision ce lundi de fermer tous ses magasins jusqu’au 3 avril, excepté le Carrefour market de Beauraing.

C’est une décision forte qu’a pris ce lundi la société Demars. Elle a décidé de fermer six de ses sept commerces, et ce jusqu’au 3 avril prochain.

Les magasins de jouets (Broze) de Beauraing et Couvin, mais également les magasins de vêtements de Beauraing (La mode à vivre, Les dessous et l’outlet) et de Dinant (Pointcarré) resteront donc fermés, la semaine et le week-end, jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui va «entraîner une perte financière conséquente pour notre entreprise, mais nous estimons que la santé publique est au-dessus de toute considération économique», pouvait-on lire ce lundi midi sur le réseau Facebook.

Pour Charlotte et Yves Demars, les patrons de l’entreprise, c’est une façon d’être «cohérent par rapport au personnel médical qui est sur le front et être solidaire de nos collègues indépendants du secteur horeca.» Les responsables souhaitent ainsi apporter leur «contribution aux efforts de chacun.»

Seul le Carrefour market reste ouvert aux horaires habituels «car il s’agit de biens alimentaires de première nécessité.»

Ils invitent par ailleurs la clientèle à rester calme et à respecter les employés, à utiliser les gels hydroalcooliques placés dans le magasin, à effectuer les achats en quantité normale, sans surstocker car l’approvisionnement se fait de manière régulière. Ils poussent par ailleurs à payer de manière électronique et demandent de respecter une distance d’1,5 mètre dans les files aux caisses.

Le magasin s’engage, lui, à nettoyer systématiquement les poignées des caddies et paniers, les portes de frigos et les claviers de paiements électroniques. Une protection vitrée est aussi installée entre les caissières et les clients.