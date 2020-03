Coronavirus: le stage des Red Wolves annulé

La Fédération belge de handball (URBH) a annoncé lundi dans un communiqué que le stage des Red Wolves, l’équipe nationale masculine belge, programmé du 13 au 15 avril, a été annulé en raison de la propagation du coronavirus.

La fédération a également annoncé que le tournoi de quatre nations des U20 messieurs prévu à Liège (14-17 avril) avec le Luxembourg, la Tchéquie et la Macédoine du Nord, n’aura pas lieu.

Plus tôt, il avait déjà été annoncé que les matches amicaux des Black Arrows, l’équipe nationale féminine, des 21 et 22 mars contre la Finlande est annulé, tout comme les compétitions nationales, régionales et provinciales.