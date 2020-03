Black M pour la première fois aux Francofolies de Spa cet été

Quatre nouveaux noms s’ajoutent à l’affiche des Francofolies de Spa, qui se tiennent du 17 au 20 juillet.

C’est le cas de Back M (ex-Sexion D’Assaut) qui se produira le 18 juillet prochain dans la Perle des Ardennes, en rampe de lancement de Soprano, l’autre tête d’affiche d’une journée de plus en plus métissée et urbaine. Les Belges Alex Lucas, Ykons et Blanche sont également annoncés à Spa.

La journée du 18 juillet attend sa dernière tête d’affiche et il s’agira de Black M qui a vu ses deux premiers albums écoulés à plus d’un million d’exemplaires. «Sa plume a le pouvoir de transformer des sujets graves en hymnes puissants et de transmettre courage, force et espoir à tous ceux qui les écoutent», assurent les organisateurs qui rappellent que le rappeur a également collaboré sur son dernier album «il était une fois...» avec BigFlo et Oli, Vianney et ses ex-comparses de Sexion D’assaut.

Le public retrouvera aussi des habitués

Les Francofous découvriront également, mais le 17 juillet cette fois, les premiers pas d’Alex Lucas à Spa. Celui qui a collaboré vocalement avec Alex Germys mais aussi Todiefor/Caballero & Jeanjass/Anser a lancé en 2017 sa propre carrière. Au carrefour de la soul, de l’électro et des musiques urbaines, il enfile les perles telles que «Money», «Eyes off you», ou «Lost my Mind».

Le public spadois retrouvera aussi des habitués du festival avec les Herviens d’Ykons (19 juillet) et leur indie-pop qui avait fait un tabac en 2019 ou encore Blanche (20 juillet) qui viendra défendre son premier album attendu dans les prochaines semaines.