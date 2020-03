Du changement à Anderlecht: Peter Verbeke devient le nouveau «chef des sports»

Le RSC Anderlecht modifie une fois de plus son organigramme. Peter Verbeke devient le nouveau «chef des sports» a annoncé lundi le club de football de Jupiler Pro League.

Michael Verschueren devient lui «CFO Sports», c’est-à-dire le directeur financier des sports. Ces modifications ont été annoncées par Karel Van Eetvelt, le nouveau CEO du Sporting, dont l’arrivée prvue en principe le 1er avril était connue depuis le 14 janvier dernier. Il a visiblement devancé la date de son entrée en fonction.

Ancien directeur sportif de La Gantoise, poste qu’il a occupé entre 2018 et février 2020 et qu’il a quitté pour diriger la cellule recrutement du RSCA, Verbeke, 36 ans, s’est occupé auparavant du scouting des jeunes du Club Bruges (2013-2015), puis de celui de l’équipe première (2015-2018). Il sera en charge avec Vincent Kompany de la gestion sportive des «Mauve et Blanc».

Michael Verschueren, 49 ans, qui était le directeur sportif du RSCA depuis 2018, est nommé «CFO Sports». En tant que Chief Financial Officer (directeur financier), il devra «gérer le cadre financier des activités sportives et il sera également impliqué dans les négociations sportives». .