VOLLEY-BALL| Les compétitions de FVWB annulées cette saison à cause du covid-19

À l’instar des divisions nationales, la Fédération de volley de Wallonie-Bruxelles a annoncé l’arrêt complet de ces compétitions pour la saison à venir. Les modalités de montée et descente doivent encore être annoncées.

«Après de nombreux échanges et discussions, et suite à la communication faite par la Ministre de la Santé concernant la durée de la pandémie (8 à 9 semaines), il s’avère nécessaire d’arrêter le championnat. Notre responsabilité est collective et chacun doit participer à la protection des affiliés et de la population». C’est par ces mots que la FVWB a annoncé sur Facebook l’arrêt total de toutes ces compétitions pour la saison 2019-2020.

Comme en Euromillion League, il n’y aura donc plus de matchs cette saison. Quid dès lors des montées et des descentes ? «Un communiqué est en cours d’écriture. Les modalités de classement, de montées-descentes, de transfert, et autres feront l’objet d’une décision ultérieure», précise encore le président Daniel Van Daele.