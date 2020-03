Les Bourses européennes plongent à nouveau dès l’ouverture

Ce lundi, les principales plateformes boursières d’Europe ont plongé de plusieurs points dès l’ouverture des marchés.

Bruxelles: -6,5%

Peu de temps après l’ouverture, vers 9 h 30, le Bel20 affichait une perte de près de 6,5%

Paris: -5.62%

La Bourse de Paris plongeait à nouveau à l’ouverture lundi (-5,62%), la panique continuant de s’emparer des marchés financiers après plusieurs actions des banques centrales, dont la Fed, face à la propagation du coronavirus.

A 09H00 (08H00 GMT), l’indice CAC 40 chutait de 231,54 points à 3.886,82 points. Vendredi, il avait fini une semaine cataclysmique, où il a perdu 20,03%, par un maigre rebond technique (+1,83%).

Londres: -5.78%

La Bourse de Londres plongeait à l’ouverture lundi (-5,78%) à cause de la pandémie de coronavirus qui paralyse de plus en plus l’économie mondiale tandis que la Réserve fédérale, qui a abaissé à nouveau ses taux, n’a pas rassuré les marchés.

L’indice FTSE-100 des principales valeurs dégringolait de 5,78% 5.056,03 points à 08H21 GMT. «La Fed panique, les marchés dégringolent à nouveau», remarque Neil Wilson, analyste de Markets.Com.

Francfort: -5.4%

Le Dax à la Bourse de Francfort, déstabilisé par l’épidémie du coronavirus, reculait de 5% dans les premiers échanges lundi, plongeant sous les 9.000 points pour la première fois depuis 2016.

Vers 08H14 GMT, l’indice vedette reculait de 465,13 points (-5,04%), à 8.766,95 points, portant à près de 34% les pertes depuis le début de l’année. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 4,37% à 19.371,34 points.

Madrid: -8.37%

La Bourse de Madrid chutait lundi de plus de 8% en début de séance dans le sillage des autres bourses européennes paniquées par la pandémie de nouveau coronavirus.

L’indice vedette Ibex-35 atteignait les 6075 points peu avant 8h30 GMT (- 8,37%), perdant environ 30% depuis le 1er janvier.

Milan: -6%

La Bourse de Milan plongeait de plus de 6% lundi matin, effaçant ses gains de vendredi, rattrapée comme les autres places boursières par les inquiétudes générées par la vigueur du coronavirus.

Vers 09H45 (07H45 GMT), l’indice perdait 6,20% à 14.951,09 points. Vendredi il avait gagné 7,12%.