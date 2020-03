Incendie dans un supermarché à Anderlecht dimanche soir

La cause de l’incendie n’est pas encore connue. EdA Mathieu GOLINVAUX

Un incendie s’est déclaré dans un supermarché Carrefour Express rue Wayez à Anderlecht, dimanche soir, a déclaré lundi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Il n’y a pas eu de blessé, mais les dégâts matériels sont importants. L’incendie s’est déclaré dimanche vers 21h40 et les pompiers sont arrivés sur place avec quatre autopompes et deux auto-échelles. Ils se sont attaqués au feu via les deux rues sur lesquelles donne le supermarché.

Malgré leur intervention, il y a eu un développement de fumée intense, faisant craindre un embrasement généralisé. Les pompiers ont alors poursuivi leur intervention mais uniquement par l’extérieur du bâtiment.

Ils sont parvenus à maîtriser l’incendie vers 23h30 et la plupart d’entre eux ont quitté le site à minuit. Une équipe est néanmoins restée sur place pendant deux heures encore pour guetter toute reprise éventuelle du feu.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue.