Georges-Louis Bouchez: «Un vrai gouvernement pour répondre à la crise»

Le président du MR se réjouit de l’accord politique intervenu dimanche soir.

Sabine Laruelle et Patrick Dewael l’ont annoncé à 23h dimanche: Sophie Wilmès va être nommée formatrice pour un gouvernement de pouvoirs spéciaux durant 3 à 6 mois. Ce gouvernement sera composé des partis de la coalition actuelle qui est en affaires courantes depuis décembre 2018, soit le MR, le CD&V et l’Open Vld. Les autres partis -PS, N-VA, Ecolo, Groen, cdH et DéFI- soutiendront la nouvelle équipe Wilmès de l’extérieur.

«Oui, ce sera un vrai gouvernement de plein exercice puisqu’un vote de confiance va intervenir», a indiqué Georges-Louis Bouchez ce lundi matin sur La Première.

