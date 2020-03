Le nombre de contaminations au Covid-19 monte à 313 au Canada

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus est monté dimanche à 313 au Canada. Le pays ne compte pour l’heure aucun décès. Les autorités ont rapidement pris des mesures pour tenter d’endiguer la propagation du Covid-19.

L’administratrice en chef de la santé publique Dre Theresa Tam a clairement fait comprendre que les voyages étaient limités et que toute personne qui revenait de l’étranger devait s’auto-isoler pour 14 jours.

Les Canadiens doivent éviter les foules, maintenir une distance sociale et travailler autant que possible de leur domicile. Le gouvernement se réunira lundi et les ministres ont déjà indiqué que d’autres mesures allaient suivre.

Le premier ministre Justin Trudeau, lui-même à l’isolement depuis jeudi, a en outre indiqué que son épouse Sophie Grégoire, testée positive au Covid-19, se portait bien.

Le Canada a testé près de 25.000 personnes. C’est l’un des chiffres les plus élevés au monde par habitant.