Le Coronavirus s’invite même au carnaval de Tournai…

Masque sur le visage et seringue brandie, tout un symbole pour la princesse d’Épinoy, alias Marie-Christine de Lalaing… Jaco Wagner

«Histoire de ramener un peu de vie dans notre Ville, notre équipe co-déco a décidé de décorer la façade de la Halle aux Draps et la confrérie des Toutenfoufielles ont habillé notre chère Christine», peut-on lire sur la page Facebook de l’ASBL «Carnaval de Tournai». Et le coronavirus s’est invité durant ce moment festif réalisé en comité très restreint.

En quarantaine pour son quarantième, le carnaval de Tournai n’aura pas lieu cette année. Mais l’ASBL qui organise la manifestation a voulu marquer le coup et ramener un peu de vie en ville, d’une part en invitant les confréries qui le souhaitent à décorer les statues comme le veut une tradition désormais bien ancrée dans les habitudes tournaisiennes. Et d’autre part, en décorant la façade de la Halle-aux-draps, notamment avec des dessins de chats réalisés par les étudiants des Beaux-Arts venus en stage au grand atelier. Des chats traversant les époques et évoquant le thème de feu le 40e carnaval, soit la «Mécanique du temps». Des chats dessinés par les étudiants des Beaux-Arts ont investi la façade de la Halle-aux-draps. Jaco Wagner

Pendant que certains accrochaient les chats sur la halle aux draps, des membres de la confrérie des Toutenfoufielles plaçaient sur le visage de la princesse d’Épinoy, Marie-Christine de Lalaing, un masque de protection et lui glissaient une seringue dans la main tendue vers le beffroi. Tout un symbole par les temps qui courent…