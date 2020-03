UR Namur FLV: les pleins pouvoirs pour le duo Bojovic-Delvaux

Le duo Bojovic-Delvaux a été reconduit pour la saison prochaine à l’UR Namur FLV. Un budget et un objectif ont été définis pour l’équipe première (joueurs, staff,matériel, logistique) et une mission de type « pleins pouvoirs » leur a été confiée (choix du noyau, conventions, système de motivation, règlement d’ordre intérieur, matériel, déplacements, etc).

Par ailleurs on apprend que l’étude de « perception/intérêt » a été confiée à JEN Consult implantée à l’Université de Namur. Elle est composée d’étudiants qui seront chapeautés par Nadia Steils, doctorante en Sciences de Gestion – Marketing (UNamur & IAE Lille), titulaire du cours magistral d’études de marchés (Département des sciences de gestion). Malgré les mesures actuelles, l’analyse et les recommandations sont attendues pour le 15 avril.

Enfin, profitant de la remise, un « grand nettoyage de printemps » des installations aux Bas Prés a été fait par l’équipe des bénévoles de l’UR. Dans le cadre du club, ceux qui souhaitent rallier cette belle équipe de gens généreux peuvent prendre contact avec Claude Berode(0476 59 99 45).