Liège va aider ses restaurateurs et cafetiers avec une réduction des taxes liées à l’activité économique

Le collège communal a décidé dimanche de soutenir ses commerçants impactés par les mesures gouvernementales prises pour contrer le coronavirus. Elle va procéder à une réduction des taxes liées à l’activité économique: débit de boissons, terrasses, taxes sur les séjours,…

Réuni ce dimanche, le collège communal de Liège a pris une série de décisions pour permettre de soutenir les nombreux pans de la vie économique et sociale liégeoise impactés par ces mesures, a indiqué dimanche soir la Ville par voie de communiqué.

Le collège a décidé une réduction des taxes liées à l’activité économique: débit de boissons, terrasses, taxes sur les séjours,… Le collège a également décidé un moratoire sur la perception de la taxe urbaine 2020 pour tous les Liégeoises et les Liégeois. Les modalités précises de ces décisions seront définies en groupe de travail.

Les courses des aînés à leur place

Le collège recommande aux personnes âgées de limiter drastiquement leurs déplacements afin de limiter au maximum leur exposition au virus. Soucieux de les aider et de maintenir un lien social fort, le collège a décidé de mobiliser ses agents de proximité pour faire les courses et ce, en complément des services d’aide à domicile déjà existants.

Le collège a fait le point sur les mesures prises par rapport au public SDF et aux personnes en situation de précarité.

Le collège, comme de très nombreux citoyens, souhaite que toutes les mesures de précaution soient prises dans les structures d’aide et que l’on maintienne la distribution de nourriture.

Ce week-end, les deux abris ont fonctionné normalement. Toutes les mesures ayant été prises pour éviter la promiscuité au sein des structures d’accueil et préserver tant les usagers que le personnel d’encadrement.

Concernant la distribution de nourriture, le collège rappelle, que comme pour le secteur Horeca, la distribution de nourriture peut se dérouler sous la forme d’une distribution à emporter.

Le collège a chargé ses différents services de maintenir un contact permanent avec l’ensemble des responsables de structures privées afin d’évaluer la situation en continu.

Soucieux des conditions de travail de son personnel, le collège pratique une évaluation permanente et un monitoring continu du personnel afin d’assurer le maintien des missions de service public essentielles.

Le collège remercie les agents de la Ville, du CPAS et de la zone de police qui sont en première ligne pour assurer la continuité du service au public dans cette période très particulière.

Le collège s’est également soucié du fonctionnement des instances communales et a décidé que désormais, le fonctionnement par vidéo-conférence serait privilégié, à chaque fois que c’est possible.

Le collège tient à remercier la population liégeoise pour sa collaboration et son sens des responsabilités dans la mise en œuvre des nombreuses et indispensables mesures visant à préserver chacune et chacun.