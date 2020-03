VIDÉOS | Parodies, détournements: l’humour pour garder le sourire durant la quarantaine

L’ambiance est plutôt morose? Pas partout. Sur la toile, on prend (un peu) la peine de se détendre et on garde le sourire durant le confinement imposé par le coronavirus.

Rien de tel que le rire comme remède à la sinistrose. Et à ce petit jeu, les réseaux sociaux ont du bon, parfois. On avait déjà pu le constater début mars lors du début de l’épidémie de coronavirus dans notre pays.

Suite au confinement imposé par les gouvernements européens pour lutter contre l’épidémie de coronavirus Covid-19, certains internautes ne manquent pas d’humour pour contrer l’ennui et offrir un moment de détente.

La (non) pénurie de papier toilettes

Habituée des détournements savoureux, la page Facebook « Coucou Charles » poste depuis plusieurs jours des montages sur le coronavirus. Dernier en date: la pénurie de papier toilettes.

Les boucles d’oreille «PQ» font désormais un tabac sur les réseaux sociaux.

-

Le confinement avec ses enfants

Vivre confiné avec ses enfants toute la journée n’est parfois pas chose aisée. Mais des solutions existent. Comme celle-ci…

Une partie de Puissance 4 sur Twitter

En l’absence de matches de football de championnat, les community managers des clubs de Hull City et de Leverkusen ont lancé une partie de puissance 4. Et à ce petit jeu-là, c’est l’Anglais qui s’est imposé.

Le dab revient à la mode

Le champion du monde Paul Pogba a rendu le «dab» ultra-célèbre. Sur son compte Twitter, il a indiqué que celui-ci pouvait toujours servir. Notamment pour éternuer et tousser dans le coin de son coude.

Des parodies musicales

Sur France Inter, Alison Wheeler et Antoine Gouy ont quelque peu modifié les paroles de «Mourir demain» de Natacha Saint-Pier et Pascal Obispo. «Si l’on devaiiiiiiit mourir demain, du coronavirus, parce qu’on se lave pas les mains […]»

Le 5 février, au début de l’épidémie en Europe, la chaîne Youtube LionNoir a réalisé une parodie musicale du morceau «Ne reviens pas» de Gradur et Heuss L’enfoiré.

Le télétravail, tout un art

Confinés, de nombreux Belges et Européens doivent privilégier le télétravail. Un sujet qui inspire les internautes sur Twitter.

Vous me conseillez quelle position pour télétravailler ? pic.twitter.com/Cq2IDfPbaO — Oden Deserved Better (@JeeceHo) March 13, 2020