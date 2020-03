Trois médecins spécialistes d’une quarantaine d’années dans un état grave

Trois médecins spécialistes âgés d’une quarantaine d’années ont été infectés par le coronavirus (Covid-19) et sont hospitalisés dans un état grave. Ils travailleraient dans le Hainaut et à Bruxelles, écrit dimanche la revue Le Spécialiste sur son site internet.

Le Spécialiste se base sur un message du Dr Nicolas Cuylits, chirurgien plasticien et de la main, qui affirmait connaître «trois collègues de 40 ans qui sont hospitalisés pour le covid et dont le pronostic est engagé.»

Ces propos ont été confirmés par différentes sources médicales et par deux directeurs médicaux. «Nous ne pouvons, pour une raison de secret médical, donner les lieux où ces médecins travaillent mais cela concerne le Hainaut et peut-être Bruxelles. Ces cas rappellent aussi que toutes les tranches d’âges peuvent être concernées même si statistiquement, ce sont les plus âgés qui sont les plus touchés.», ajoute la revue spécialisée.

Des médecins confirment par ailleurs que de plus en plus de collègues sont en éviction dans les hôpitaux.