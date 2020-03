Ben Hermans a repris la route 8 semaines après sa lourde chute en Australie

Il avait été victime d’une sérieuse chute lors du Tour Down Under en janvier. Instagram Ben Hermans

Le coureur cycliste Ben Hermans a pu reprendre la route sur un vélo, a fait savoir dimanche le coureur de l’équipe Israel Start-Up Nation qui avait été victime d’une sérieuse chute lors du Tour Down Under en janvier.

«Enfin, presque 8 semaines après mon accident au Tour Down Under où je me suis cassé plusieurs os de l’épaule, la clavicule et quelques côtes, je peux rouler à l’extérieur» a écrit le coureur sur son compte Instagram.

«Avec le physio, nous travaillons dur pour mobiliser l’épaule et lui redonner toute son amplitude de mouvement. Aujourd’hui est le premier jour où il est possible de rouler en toute sécurité sur la route, mais il y a beaucoup de travail à faire avant que je puisse commencer un entraînement approprié.»

Et Ben Hermans d’ajouter: «Je peux de nouveau ressentir une certaine liberté, malgré la situation actuelle du Corona qui rend la chose assez bizarre. Il n’y a pas de stress pour un retour rapide car personne ne sait quand la vie normale et les courses pourront continuer.»

Ben Hermans, 33 ans, est tombé dans la 2e étape du Tour Down Under le 22 janvier.

Le Limbourgeois a conclu son message en se tournant vers la situation actuelle et les victimes de la pandémie de Covid-19: «Ma plus grande préoccupation en ce moment est donc de surmonter l’épidémie de virus et d’espérer que les personnes infectées reçoivent le meilleur soutien possible.».