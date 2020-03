Le début de la saison WNBA en danger en raison du coronavirus

La Ligue nord-américaine de basket (WNBA) a annoncé qu’elle suivait avec attention d’évolution de la pandémie de coronavirus.

Si le début de la compétition est fixé au 15 mai, l’ouverture des camps d’entraînement des différentes équipes est programmée le 26 avril. La draft doit se dérouler le 17 avril.

«La santé et la sécurité des joueuses et des employés sont d’une importance capitale» a écrit la commissaire de la WNBA Cathy Engelbert dans son communiqué. «En ce qui concerne le Covid-19, nous sommes en contact avec les équipes, nous consultons des spécialistes des maladies infectieuses et nous suivons les conseils des CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et de l’OMS (Organisation mondiale de la santé).»

La WNBA continue à planifier des scénarios en fonction des prochains événements et de la saison.

Elle communiquera davantage dans le courant du mois de mars.

Deux Belgian Cats Emma Meesseman (Washington Mystics) et Julie Allemand (Indiana Fever) doivent en disputer la saison 2020.