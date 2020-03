Jackie est confiné au quatrième étage de la clinique Notre-Dame à Tournai

Hospitalisé à la clinique Notre-Dame à Tournai, Jackie Dejonghe ne peut plus recevoir aucune visite depuis samedi. Et ne peut pas non plus quitter le service...

Le plan d’urgence qui s’applique aux différents hôpitaux du pays se traduit notamment par l’interdiction de toute visite aux hospitalisés, sauf à de rares exceptions.

Une mesure qui concerne tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas touchés par le coronavirus.

Ancien chef mécano dans la Marine, âgé de 75 ans, Jackie Dejonghe d’Antoing, est hospitalisé au sein de l’implantation Notre-Dame du Chwapi. C’est notamment une fracture de la cheville qu’il traîne depuis plusieurs mois qu’il l’a amené là.

«Je suis en revalidation, les «patients» présents sont invalides et pas malades, précise-t-il. Cette interdiction de visite s’est déroulée en deux phases. La première, qui n’a duré que deux jours, était d’accepter une seule et même personne comme visiteuse. Puis hier, samedi matin, une infirmière est passée et a dit que toute visite était interdite et qu’il m’était interdit de quitter l’étage (N.D.L.R.: Jackie est au quatrième)

Le problème était le linge: il a été convenu que celui-ci serait mis dans un sac plastique et remis à la personne visiteuse, en échange de linge propre donné à l’infirmière.

Pour le reste, ici à l’étage, tout est calme, plusieurs patients étaient sortants juste avant le week end. Les infirmières restent calme comme d’habitude et sont bien gentilles…»

Jackie devrait quant à lui pouvoir quitter l’hôpital à la fin de ce mois...